Под Новобогдановкой началось обезвреживание взрывоопасных предметов

Мероприятие состоялось при участии председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Григория Саковского, начальника главного территориального управления МЧС Украины в Запорожской области Алексея Лепского и других должностных лиц.

– На объект уже прибыли 78 военнослужащих, которые будут проводить работы по разминированию, а также 14 единиц спецтехники. До конца недели прибудут еще 20 специалистов, которые сейчас завершают специальное обучение, – сообщил генерал-лейтенант Григорий Саковский.

Он рассказал, что специалистов по разминированию поделят на десять групп, каждая из них будет выполнять свой фронт работ.

– После полной очистки территории мы осуществим еще одну, контрольную проверку, чтобы убедиться на 100%, что эта территория является полностью безопасной, – отметил заместитель начальника Генерального штаба.

Как доложил начальник ГТУ МЧС Украины в Запорожской области Алексей Лепский, 1 марта территорию площадью 2600 кв. метров полностью освободили от травы и других растений, а также разбили на участки. От МЧС области к работам по разминированию будут привлечено 80 служащих из числа личного состава, 24 из них – пиротехники, а также 23 единицы техники. Кроме того, на время проведения работ в область прибудет техника из Кривого Рога и Одесской области.

После окончательной очистки территории и ее передачи органам местного самоуправления специалисты аграрной и экологической служб определят целевое назначение земли. Ожидается, что она будет пригодна для ведения сельского хозяйства, создания лесного массива и других целей.

– Сейчас у нас есть непригодная для использования территория, но я добьюсь, чтобы она была идеально очищенной, а мы имели гарантии ее безопасного применения. Сразу после завершения работ мы планируем высадить там 200 кустов роз, – отметил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко.