Лебедев объяснил, на что направлено реформирование армии

Об этом заявил 28 февраля 2013 Министр обороны Украины Павел Лебедев на встрече с представителями Совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти в Клубе Кабинета Министров Украины.

Глава оборонного ведомства ознакомил представителей общественности с ходом реформирования Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что во время расширенного заседания Коллегии Министерства обороны Украины был согласован проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года.

- В апреле проект Государственной программы будет передано для рассмотрения и утверждения в Кабинет Министров Украины, - отметил Павел Лебедев.

Министр обороны Украины подчеркнул, что во время мероприятий реформирования Вооруженных Сил будут приведены в соответствие количество частей, которые занимаются боевой подготовкой, и частей обеспечения.

- Сегодня из 182 тысяч общей численности Вооруженных Сил только 70 тысяч - боевые подразделения, остальное - это подразделения обеспечения. Это учреждения военного образования численностью 25 тысяч человек, из которых только 5 тысяч - курсанты. 8 тысяч человек в военных комиссариатах, необходимость в которых при переходе на контрактный способ комплектования уменьшится. Охрана баз, складов и арсеналов, где находятся боеприпасы, подлежащие утилизации и уничтожению. Таким образом, меры реформирования направлены на то, чтобы освободить Вооруженные Силы от второстепенных задач и сконцентрировать на боевой подготовке, создании боеспособной, боеготовой армии, - отметил Павел Лебедев.