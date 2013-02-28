Внеблоковость не является препятствием для участия Украины в поддержании мира в мире

- Вопрос внеблоковости Украины определен на законодательном уровне. И то, что сегодня государство имеет внеблоковый статус не означает, что мы оказалась один на один с угрозами современности, - рассказал в эфире 5 канала первый заместитель Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабанеко.

По его словам, Украина активно сотрудничает с организациями по безопасности по поддержанию мира в кризисных регионах. Это работает на национальную безопасность страны.

- Сотрудничая с другими государствами, которые являются контрибуторами различных международных операций, мы повышаем не только совместимость, но и взаимное доверие и взаемобезопасность, - отметил адмирал Игорь Кабаненко.