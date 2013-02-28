В Одесской области у гвардейцев завершился десятидневный полевой выход

Десять дней личный состав мотострелкового батальона совместно с военнослужащими танкового, снайперского подразделений и взвода обеспечения выполняли учебно-боевые задачи, направленные на повышение уровня индивидуальной профессиональной подготовки.

Как рассказал заместитель командира части подполковник Валерий Водолазский, занятия продолжались на едином тактическом фоне в сочетании с психологической подготовкой личного состава и выполнением упражнений стрельб из штатного стрелкового оружия.

- Этот выход на полигон можно считать первым серьезным испытанием на прочность для недавно созданной ротной тактической группы. Действуя по новым стандартам боевой учебы, военнослужащие сводного подразделения на тактическом поле и огневом городке продемонстрировали хорошее обучение и надлежащий уровень взаимодействия на различных этапах проведения занятий, - подчеркнул офицер.

Подполковник Валерий Водолазский подчеркнул, что после получения необходимых теоретических знаний танкисты, снайперы, а также военнослужащие механизированной роты и взвода обеспечения, применяя средства имитации, выполнили ряд нормативов по выбору, оборудования и смены огневых позиций, передвижения военнослужащих на поле боя, доставку боеприпасов под огнем "противника" и разборки-сборки оружия.

Также на учебных местах сержанты и солдаты тренировались преодолевать зараженный участок местности, оборудовать окоп для ведения огня, а на завершающей фазе занятий они выполнили контрольные упражнения стрельб из автомата АК-74 и пулемета РКК-74.

Стоит отметить, что уже вскоре на личный состав ротной тактической группы ждет новое испытание: полевой выход на Широколановский общевойсковой полигон, в ходе которого танковые и механизированные подразделения выполнят упражнения стрельб штатным артиллерийским выстрелом из танка и вооружения БМП-2.