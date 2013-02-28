В Киеве обсудили организацию весеннего призыва

На базе Киевского объединенного сборного пункта произошло показательное инструкторско-методическое занятие, которое было посвящено итогам прошлогодней и организации весенней призывной кампании 2013 года в зоне ответственности Территориального управления «Север» Сухопутных войск ВС Украины.

Кроме начальников отделов по учетно-призывной работы из семи областей Украины и города Киева, на мероприятие были приглашены медицинские работники военкоматов и призывных комиссий, представители 8-го армейского корпуса и 169-го учебного центра «Десна» Сухопутных войск ВС Украины, а также должностные лица Киевской городской и областной государственных администраций.

Участники мероприятия обменялись мнениями по улучшению организации призывной кампании. В частности, выступая перед собравшимися, заместитель начальника Территориального управления "Север" полковник Игорь Шпак рассказал о состоянии учетно-призывной работы и определил приоритеты в деятельности должностных лиц по неуклонному соблюдению требований законодательства и руководящих документов.

- Важнейшим, определяющим конечный результат является обеспечение надежной обратной связи и четкое взаимодействие между специалистами учетно-призывной работы всех звеньев. Также нужно концентрировать усилия на факторах подготовки граждан к военной службе. Это такие факторы, как патриотическое воспитание, допризывная подготовка юношей, формирование резерва для поступления в высшие военные учебные заведения, физическая подготовка, лечебно-оздоровительная работа и повышение общеобразовательного уровня призывников. Поэтому планирование работы военкоматов должно сочетаться с планами учебных заведений, медицинских структур и органов Министерства внутренних дел, - отметил полковник Игорь Шпак.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы обеспечения ведущей роли и ответственности начальников всех уровней за состояние дел на порученном им участке работы, обеспечение положительного морально-психологического климата в воинских коллективах.

Также во время сбора участниками совещания были обсуждены пути совершенствования работы, направленной на розыск призывников, уклоняющихся от призыва.

В общем, во время нынешней весенней призывной кампании военными комиссариатами Территориального управления "Север" планируется призвать в ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований 3 тысячи 900 призывников.