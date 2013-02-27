Киевские кадеты побывали на Кремлевском балу

Бал состоялся в Центральном выставочном зале "Манеж". Среди участников мероприятия были воспитанники кадетских корпусов и детских домов из разных регионов России, Республики Беларусь, Греции, Франции, Испании, Ирана, Сирии, Киргизии, Венгрии. Украинскую делегацию в Москве представляли 5 пар воспитанников военного лицея вместе со старшеклассницами школ Печерского района Киева.

После церемонии открытия на участников бала ждало два танцевальных отделения, шесть дивертисментов и т.д.. Кроме этого всех присутствующих порадовали своими выступлениями народный артист СССР Евгений Дога, народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители и другие.

Во время пребывания в российский столице киевляне посетили ряд музеев, картинных галерей, православных храмов, других достопримечательностей и памятников архитектуры Москвы.

- Коллеги из России встретили нас очень хорошо. Мы почувствовали по отношению к себе искренность и гостеприимство, - рассказал начальник Киевского военного лицея генерал-майор Даниил Романенко, который возглавлял украинскую делегацию.

По его убеждению, такие меры, безусловно, необходимы. Киевские лицеисты в этом году впервые посетили это мероприятие, которое уже стало традиционным. И генерал-майор Даниил Романенко убежден, что традиционным станет и участие богуновцев в Кремлевском кадетском балу.

В целом поездка для лицеистов была полезной и интересной. Юноши нашли себе там много друзей среди своих сверстников из других стран, обменялись адресами и пообещали друг другу дружить.

Эта поездка стала возможной благодаря поддержке руководства Министерства обороны Украины и помощи Верховного атаману "Казачества Украины" Валентина Соколовского, который оказал материальную поддержку для того, чтобы богуновцы могли побывать на этом мероприятии.

В свою очередь генерал-майор Даниил Романенко поблагодарил за приглашение и пообещал, что в следующем году киевские кадеты приедут на Кремлевский Кадетский бал со своим танцевальным номером.

Фото с сайта Министерства обороны