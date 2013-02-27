Украинским ВМС интересен опыт Индии в борьбе с пиратством

ВМС Украины и Индии заинтересованы в обмене опытом / Фото: Министерство обороны

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины заинтересованы в сотрудничестве с Военно-морскими силами Индии, которое может развиваться, в частности, по такому направлению, как подготовка и участие активов в международных антитеррористических и антипиратских операциях на море". Об этом говорилось во время протокольной встречи начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирала Дмитрия Шакура с атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Индия в Украине коммодор Сидхарта Сант, состоявшейся сегодня, 26 февраля, в командовании украинского ВМС.

- Как известно, Военно-Морские Силы Украины готовятся к участию в конце этого года в операции "Океанский щит" в составе фрегата "Гетман Сагайдачный" со спецподразделением и вертолетом на борту. Военно-морские силы Индии имеют значительные практические наработки в вопросе противодействия морскому пиратству в Индийском океане, поэтому мы заинтересованы в обмене опытом оперативного применения кораблей и подразделений во время участия в антипиратских операциях на море, - отметил контр-адмирал Дмитрий Шакура.

В свою очередь, коммодор Сидхарта Сант отметил, что индийские ВМС активно участвуют в многонациональных военно-морских учениях, проводимых в Индийском океане, а также в борьбе с пиратством на море. Атташе по вопросам обороны выразил надежду, что в ближайшие три года, когда он будет находиться в Украине, сотрудничество флотов двух стран углубится. Он также предложил украинской стороне изучить перспективы относительно возможного визита украинского корабля в один из портов Индии.