Лицеисты Богуна третий раз стали обладателями Гран-при "Честь имею!"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, финал конкурса и церемония награждения победителей прошла в Киевском дворце детей и юношества.

Во время фестиваля-конкурса старшеклассники соревновались в интеллектуально-творческих и художественных конкурсах: "Рыцари моего рода", "Если бы я в армии служил", "Песни победы", "У солдата выходной".

Жюри, состоявшее из ветеранов и участников боевых действий, представителей оборонного ведомства, педагогов и т.д., определило победителей. По итогам набранных баллов обладателем Гран-при стал воспитанник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Евгений Атаманов. Он, вместе с другими призерами поощрен председателем КГГА Александром Поповым путевками в оздоровительный лагерь "Артек".

Стоит отметить, что представители этого учебного заведения уже третий раз добывают в борьбе главную награду этого конкурса.