В Днепропетровске прошла "Встреча трех поколений"

Настоящий фурор у гостей праздника вызвали показательные занятия / Фото: Министерство обороны

- В армии познается цена дружбы, жизни и чести. Я знаю, как много это значит для каждого из вас, потому что сам был в "горячих точках". Как вы имел честь "крылатым пехотинцем", - сказал присутствующим Дмитрий Колесников.

Руководитель области, ветераны, молодежь почтили память и возложили цветы к памятнику воинам-десантникам 8-й парашютно-десантной роты, которые погибли во время выполнения правительственного задания.

После возложения цветов гости просмотрели показательное выступление военнослужащих разведывательно-десантной роты, посетили казарму и осмотрели экспозицию музея соединения, ознакомились с образцами боевой и специальной техники, стрелковым оружием высокомобильных десантных войск.

Настоящий фурор у гостей праздника вызвали показательные занятия по преодолению десантниками психологической полосы препятствий и на воздушно-десантном комплексе.

После познавательной и увлекательной экскурсии ветераны, молодежь и десантники вместе попробовали вкусный солдатский обед.

Областные власти на постоянной основе оказывает шефскую помощь действующим войском частям, которые базируются на Днепропетровщине. В частности, 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде в 2012 году оказана помощь для ремонта кровли в казарме бригады.

Значительное внимание уделяется и военным городкам Гвардейское и Черкасское, в которых живут семьи офицеров. При поддержке Президента Украины Виктора Януковича уже принято решение о передаче жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и инженерных сетей поселков городского типа Гвардейское и Черкасское в коммунальную собственность территориальных общин Новомосковского района. Это позволит удерживать эти населенные пункты из местных бюджетов. Уже решен вопрос с организацией бесперебойного водоснабжения в дома жителей поселка, принятых мерах по обеспечению детей местами в детских садах.