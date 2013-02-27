Военные комиссариаты Тернопольщины приписали к участкам 80% юношей

Как сообщили в областном военном комиссариате, в этом году на призывных участках районных военкоматов на воинский учет будет поставлено почти 7 тысяч юношей.





- Продолжится приписная кампания до 31 марта, - сообщил врио военного комиссара Тернопольского областного военного комиссариата подполковник Роман Галак. - Во время этого общегосударственного мероприятия юноши пройдут медицинские комиссии, их морально-деловые и физические качества будут изучены психологами и офицерами военкоматов. На основании полученных результатов в конце приписной кампании каждый допризывник будет знать о том, в каком именно роде войск он сможет проходить службу, или причину снятия с воинского учета.

С начала приписной кампании более 5400 юношей, или 80% от общего количества уже прошли приписку к призывным участкам области.

Следует добавить, что в период приписных кампаний офицеры военкоматов проводят также разъяснительную работу по вступлению тернополян в высшие военно-учебные заведения и прохождения военной службы по контракту.

Справка. В прошлом году на Тернопольщине приписке подлежало более 6600 человек. Из них полностью годными к военной службе признали около 4600 человек, или 70% от общего количества. Почти 800 допризывников (12%) сняли с воинского учета из-за неудовлетворительного состояния здоровья, наличия судимостей, семейных обстоятельств и т.п.. Остальные были отправлены на дополнительные медицинское дообследование или лечение.