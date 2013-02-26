Будущие главные старшины рот и батальонов сдают госэкзамены

В течение двух недель члены комиссии оценивают знания и практические навыки выпускников Военного колледжа, обучающихся по специальности "Администрирование в воинских подразделениях (рота, батальон)". В частности, курсанты сдают государственные экзамены по физической подготовке, иностранного языка, комплексный экзамен по специальности, а также должны защитить дипломные работы.

По словам начальника Военного колледжа сержантского состава полковника Игоря Мурашова, этот выпуск знаковый, ведь он первый после увеличения структурных составляющих и численного состава учебного подразделения Академии, а курсанты, которые сейчас сдают государственные экзамены, были переведены с ранее расформированного Военного колледжа сержантского состава Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

- Нынешние выпускники отличаются высоким уровнем профессиональной подготовки и настойчивостью в организации своей повседневной деятельности, - рассказал полковник Игорь Мурашов.

Работа Государственной экзаменационной комиссии продлится до 2 марта, после чего состоится торжественный ритуал выпуска. По окончанию обучения военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службы на должностях главных старшин рот, батальонов и равных им подразделений.