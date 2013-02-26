Будущие главные старшины рот и батальонов сдают госэкзамены
В Военном колледже сержантского состава Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного продолжается работа Государственной экзаменационной комиссии, которую возглавляет временно исполняющий обязанности начальника отдела военных учебных заведений штаба управления боевой подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины подполковник Сергей Иванец.
В течение двух недель члены комиссии оценивают знания и практические навыки выпускников Военного колледжа, обучающихся по специальности "Администрирование в воинских подразделениях (рота, батальон)". В частности, курсанты сдают государственные экзамены по физической подготовке, иностранного языка, комплексный экзамен по специальности, а также должны защитить дипломные работы.
По словам начальника Военного колледжа сержантского состава полковника Игоря Мурашова, этот выпуск знаковый, ведь он первый после увеличения структурных составляющих и численного состава учебного подразделения Академии, а курсанты, которые сейчас сдают государственные экзамены, были переведены с ранее расформированного Военного колледжа сержантского состава Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
- Нынешние выпускники отличаются высоким уровнем профессиональной подготовки и настойчивостью в организации своей повседневной деятельности, - рассказал полковник Игорь Мурашов.
Работа Государственной экзаменационной комиссии продлится до 2 марта, после чего состоится торжественный ритуал выпуска. По окончанию обучения военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службы на должностях главных старшин рот, батальонов и равных им подразделений.