В Луганске состоялся Первый кадетский бал

Кадетский бал в Луганске

– Идея проведения мероприятия возникла давно. Очень приятно, что это доброе начинание поддержали руководители местных органов самоуправления. С большим удовольствием лицеисты ждали этого действительно праздничного дня. На общую подготовку и совместные с девушками репетиции ушло несколько месяцев. Параллельно кадеты знакомились с этикетом и историей светских балов. Однако лица всех юных участников бала доказали то, что старания были не напрасны, – отметил начальник лицея полковник Валерий Ембаков.

К лицеистам с пожеланиями успешного овладения военного дела обратились: председатель Луганского областного совета Валерий Голенко, его заместитель Анатолий Ивченко, директор Департамента образования и науки, семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Ирина Цымбал.

– Мы продолжаем поднимать престиж военной службы в регионе. Большинство из собравшихся лицеистов-старшекурсников вскоре пополнят ряды профессиональных военных, станут на защиту своей Родины. Поэтому, надеюсь, юноши в военном мундире, вместе с будущей ответственностью, на себе ощутят и всю красоту и романтику офицерской жизни, – отметил председатель Луганского областного совета Валерий Голенко и пообещал и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, постепенно увеличивая их масштабы.

Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины