Военнослужащие национального контингента 16-й ротации в Косово дали Skype-интервью черниговским журналистам

Общались украинские миротворцы с редактором телепрограмм Черниговской ТРК Игорем Левенко и с временно исполняющим обязанности начальника Регионального медиа-центра МО Украины подполковником Вадимом Мисником.

Подполковник Илья Федоренко рассказал о ситуации в Косово, о задачах, которые сегодня выполняют украинские миротворцы и об отношении местного населения к украинскому контингенту, акцентировав внимание на том, что прямых угроз жизни и здоровью украинских миротворцев нет. Однако, общая обстановка в Косово, в частности, в северных муниципалитетах, где преобладает сербское население, остается напряженной.

Командир национального континента, сержант Александр Бабиков, сержант Александр Розумиенко и старший солдат Вячеслав Житник рассказали о специфике выполнения задач национальным контингентом, служебных достижениях и накопленном опыте. А также о климатических, бытовых условиях и о службе, досуге и организации питания как на территории базового лагеря - на американской военной базе "Bondsteel", так и на других военных объектах КФОР, к охране которых привлекаются украинские военнослужащие.

Также подполковник Илья Федоренко отметил качественную работу своих подчиненных, которую они продемонстрировали на недавних масштабных учениях с участием национальных контингентов, входящих в состав многонациональных боевых групп "East" и "West". Кроме того, сообщил, что после незначительного перерыва, личный состав четырех специальных взводов украинского национального контингента под общим командованием заместителя командира национального контингента в Косово майора Руслана Прусова вновь приступили к несению службы на базе "CABRA", что находится на севере Косово.

Также командир добавил, что на базе "CABRA" военнослужащие из состава инженерной роты во главе с капитаном Павлом Погореловым продолжают выполнять работы с привлечением специальной инженерной техники согласно плану объединенной группы логистической поддержки штаба КФОР.

Онлайн-общение продолжалось более получаса. А этот телевизионный сюжет члены семей миротворцев и другие зрители увидели в эфире ТРК "Детинец".

В конце встречи от имени земляков, журналисты поздравили миротворцев с праздником - Днем защитника Отечества и пожелали успехов в нелегкой службе и благополучного возвращения на родную землю.