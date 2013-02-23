Оборонные ведомства Украины и РФ изучают вопрос строительства жилья для военнослужащих двух стран

Об этом сегодня, 23 февраля, на полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (пгт. Десна) сообщил представителям СМИ министр обороны Украины Павел Лебедев, говоря о результатах своей встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Севастополе на этой неделе .

- Обсуждался социальный вопрос совместного участия в строительстве жилья для военнослужащих Украины и России, в первую очередь, на территории военных городков, которые освобождены от военнослужащих. Таких освобожденных военных городков в Крыму и Севастополе очень много и их необходимо застроить жильем, - сообщил Павел Лебедев.

Министр обороны Украины добавил, что это можно сделать через привлечение к строительству частных инвестиций, создать рабочие места и в итоге обеспечить военнослужащих жильем.

Также во время украинско-российских переговоров на уровне министров обороны, украинская сторона поставила вопрос пенсий для военнослужащих.

- Чтобы военнослужащие российской армии, которые уволены в запас и хотят оставаться жить в Украине, имели возможность получать пенсию на территории Украины, - пояснил Павел Лебедев.

Он отметил, что этот вопрос процедурный и подобные соглашения у России есть с Германией, Израилем и другими странами.

- Для Украины это возможность привлечь финансовые поступления на территорию нашего государства, соответственно, эти деньги останутся у нас и будут развивать инфраструктуру и другие проекты в Украине. А самое главное - люди получат комфорт, им не придется часто выезжать в Россию только для получения своих же средств, - сказал Министр обороны Украины Павел Лебедев.