За время АТО отремонтировали более 19 тысяч единиц военной техники – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Украины Владислав Селезнев.

"За прошлую неделю ремонтно-восстановительные бригады Вооруженных сил Украины восстановили 227 единиц вооружения и военной техники", - сообщил Селезнев.

По его словам, были восстановлены 2 танка Т-64, 8 боевых машин пехоты БМП-1 и 15 БМП-2, 4 бронетранспортера БТР-70 и 5 БТР-80, 5 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, 4 боевых разведывательных машины БРМ-1К и 1 боевая машина десанта БМД-2.

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Кроме того, было отремонтировано 183 единицы автомобильной техники. В частности, это 43 "Уралы", 48 ЗІИ-131, 4 ЗИЛ-130, 32 единицы автомобилей ГАЗ-66, 13 КрАЗов, 26 КамАЗов, 4 МАЗа, а также три многоцелевых легкобронированных тягача МТЛБ.

Селезнев отметил, что "всего с начала проведения Антитеррористической операции для Вооруженных сил Украины восстановлено и отремонтировано 19 тыс. 51 единицу вооружения и военной техники".

По его словам, 17 тыс. 889 единиц отремонтировали ремонтно-восстановительные бригады воинских частей, а остальную технику - специализированные бригады государственных предприятий.