Чехия передала Украине списанное зимнее обмундирование

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт чешского военного ведомства.

«Материальная помощь включает в себя около двух тысяч утепленных пальто, образца 97-го года, 800 ботов модели 95-го года или 3 тысячи плюшевых шапок-ушанок. Учитывая сезон в списке доминирует зимнее снаряжение. Это военное обмундирование было объявлено избыточным имуществом и готовым к передаче Министерству обороны Украины», - отметил директор по оборонной политике и стратегии Ян Жирес, который во вторник, 30 декабря, подписал договор о дарении.

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США решили предоставить Украине на 33 миллиона долларов нелетальной военной помощи.