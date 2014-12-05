Минобороны закупило 75 бронемашин Saxon

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госпредприятия "Укроборонпром" Сергей Пинькас.

"Министерство обороны объявило о необходимости закупки легких бронированных автомобилей. С этой целью нами был изучен рынок. Украинский аналог легкобронированной машины имеет цену 5,5 млн грн, европейские аналоги начинаются с цифры 430-460 тыс. евро. Бронеавтомобиль Saxon, который не уступает им по техническим характеристикам, имеет цену на территории Британии 38 тыс. долл., а с учетом доставки и оформления документации цена этого бронеавтомобиля составит до 51 тыс. долл.", - сказал он.

Пинькас отметил, что первая партия из 20 автомобилей будет доставлена уже на следующей неделе, а остальные - в 2015 году.

Читайте такжеФранцузская Thales Group поставит военное оборудование украинской армииТакже он добавил, что бронеавтомобили Saxon является доступной альтернативой морально устаревшей технике, находящейся на вооружении украинской армии, подчеркнув, что эти машины модернизированы и готовы обеспечить необходимую защиту украинских военных при выполнении боевых задач в зоне АТО.

Также на пресс-конференции руководство "Укроборонпрома" анонсировало начало серийного производства легкого бронеавтомобиля "Дозор" на Львовском бронетанковом заводе с весны 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об успешном прохождении испытаний нового украинского броневика с рабочим названием КOZAK и его подготовку к серийному производству для сил АТО.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Бронемашины Saxon были спроектированы в начале 1970-х годов для обеспечения легкой бронетехникой сил внутренней безопасности. Сейчас Saxon стоят на вооружении нескольких стран, включая Оман, Бахрейн, Малайзию и Нигерию.