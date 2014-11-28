Из плена террористов освобожден офицер ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на руководителя украинской рабочей группы Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон генерал-лейтенанта Владимира Аскарова.

В эту рабочую группу Общего центра входят представители украинской стороны, мониторинговой группы ОБСЕ и ВС РФ.

Как говорится в сообщении, боевики «ДНР» захватили офицера 5 ноября.

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Тогда боевики сообщили украинской стороне, что у них находится пленный офицер ВСУ, который ранен в ноги, и они его расстреляют или отпустят только после проведения переговоров.

Боевики определили место передачи вблизи населенного пункта Никишино, неподалеку от Дебальцево. От украинской стороны на проведение переговоров прибыла группа военнослужащих в составе 5 человек, среди которых был и подполковник Гулий. «Но террористы коварно обманули наших военных и захватили всех в плен», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день из той группы в плену террористов находятся еще 4 военных. Ведутся переговоры по их освобождению.