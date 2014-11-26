В Чернигове открыли памятную доску в честь погибшего на Донбассе военнослужащего Близнюка

Памятник разместили на здании черниговского коллегиума №11, выпускником которого был военнослужащий.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям погибшего воина, городскому голове Александру Соколову и директору учебного заведения Светлане Рубан. Во время мероприятия присутствующие почтили память Владимира минутой молчания, и возложили цветы к памятной доске. Также пообщались с родителями и выразили слова поддержки и сочувствия.

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Старший солдат Владимир Близнюк был призван в армию как доброволец. Ранее он отслужил срочную службу в МВД. В АТО служил на должности помощника гранатометчика в отдельном мотопехотному батальоне (на то время это был 13 батальон территориальной обороны). 6 сентября, Владимир вместе с боевыми товарищами охранял важный объект близ Станицы Луганской. В тот день, около 16.00 боевики осуществили коварный минометный обстрел данной позиции украинских бойцов. От полученных осколочных ранений Владимир умер.

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- Владимир Близнюк имел четкую жизненную позицию. Был патриотом, любил родную Украину. И ушел из жизни как герой, защищая ее. Он всегда останется в нашей памяти, - сказала директор черниговской школы-коллегиума №11 Светлана Рубан.