В Овруче открыли мемориальную доску в память о погибшем десантнике

Воин погиб в конце июня близ Славянска.

Воспоминаниями об Игоре поделилась его учительница, Татьяна Полищук.

"Самое трудное, казалось, было произнести слова «Игорь был...», когда осознаешь, что ему было только 20, что впереди должна быть вся жизнь", - говорит она.

«Крылатый пехотинец» 95 отдельной аэромобильной бригады, патриот, профессионал, добрый, сердечный и жизнерадостный парень - характеризуют Игоря товарищи и знакомые.

Завершился митинг освящением мемориальной доски и молебном за всех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины.