Перед защитниками Мариуполя с благотворительным концертом выступила поющая семья Гаврилюков

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства обороны Украины с целью усиления сотрудничества между людьми творческих профессий и военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

- Идея проведения концертов для украинских воинов в зоне АТО возникла в моей семье еще в августе и уже в начале сентября по согласию оборонного ведомства мы направились в первые «боевые» гастроли. В Мариуполе был 12 наше выступление, а впереди в рамках благотворительной акции остались еще три развлекательные программы на Донетчине, - пояснил Олег Гаврилюк.

На этот раз в репертуаре творческой семьи были военно-патриотические и лирические песни. Также, военнослужащие услышали несколько стихотворений в исполнении автора Олега Гаврилюка, которые прославляют героизм наших воинов и позорят захватнические замыслы врага.

В завершение благотворительного концерта, певцы поклонились участникам АТО за их самоотверженность на поле боя и неоценимый вклад в восстановление спокойствия в регионе.