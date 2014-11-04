За собранные деньги николаевских студентов отремонтировали два бронетранспортера

На торжествах присутствовали руководители и студенты Черноморского государственного университета им. Петра Могилы. Принимая отремонтированные бронемашины для спецназовцев из Центра специальных морских операций ВМС ВС Украины, ректор вуза Леонид Клименко поблагодарил специалистов за проделанную работу и рассказал, как всем учебным заведением собирали средства.

"Студенты сдавали кто сколько мог - кто 500 гривень, а кто 20 гривень. Впрочем, через некоторое время удалось собрать более 100 тысяч гривень", - отметил руководитель вуза.

Примечательно, что средства предоставляли не только студенты и преподаватели учебного заведения, но и студенческая молодежь из других уголков страны. Средств собрали даже больше, чем требовалось на ремонт, следовательно на остаток закупили необходимые для бойцов, которые выполняют задачи в АТО вещи и приборы: тепловизоры, бинокли, теплые вещи.

Военнослужащие-спецназовцы поблагодарили студентов за заботу, а рабочим завода за хорошо выполненную работу. На память о себе спецназовцы подарили несколько морских тельняшек.

"Что касается ремонта техники, то он был непростым, ведь эти бронетранспортеры были в нерабочем состоянии. Главной проблемой стали дизельные двигатели, которые вообще не работали, но мы их восстановили и теперь все работает, как часы", - рассказал директор предприятия Вячеслав Симченко.