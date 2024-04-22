Украине необходимо усилить систему ПВО.

Страны Европейского Союза, у которых есть ЗРК Patriot, не дали четкого сигнала о том, готовы ли они поставить комплексы Украине для усиления системы противовоздушной обороны, пишет Associated Press.

Отмечается, что на создание ЗРК Patriot уходит много времени (по некоторым оценкам, до двух лет), именно поэтому страны не хотят отказываться от них и оставлять себя незащищенными.

"У Германии было 12, она поставляет три в Украину. У Польши, граничащей с Украиной, их две, и они нужны ей для собственной обороны", - указывается в публикации.

Нидерланды согласились финансово поддержать инициативу Германии по передаче Украине еще одной, третьей батареи Patriot, в Швеции также "сосредоточились на финансовых вкладах".

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес Испании заявил, что его страна "будет принимать решения, основываясь на силе, которую она имеет в своих руках, для поддержки Украины".

А вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что сам ЕС не владеет ракетными комплексами Patriot: "Они находятся в столицах, и им приходится принимать решения. Теперь все сказано, и еще многое предстоит сделать".

Системы ПВО для Украины

Напомним, на днях Жозеп Боррель заявил, что Европа должна дать Украине системы противовоздушной обороны из собственных запасов - нельзя постоянно рассчитывать на США.

Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи глав МИД стран "Большой семерки", которая проходили на острове Капри (Италия). Высокий представитель ЕС подчеркнул, что европейцы, США, Канада и Япония "должны принять быстрые решения для большей поддержки Украины".

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