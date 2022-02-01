Традиционно, в Китае новый год празднуют около двух недель.

Жители Китая отмечают Новый год 2022. В этом году не будет массовых празднований из-за растущего числа заболевших коронавирусом

Об этом говорится в сюжете ТСН

Традиционно, китайцы украшают свои дома и улицы в красный цвет, потому что они верят, что этот цвет приносит мир и согласие в дом. Также везде можно увидеть "золотые" изображения хозяина года - Тигра.

Готовятся к празднованию нового года и в космосе. На кадрах, опубликованных местной телекомпанией, китайские астронавты уже украсили станцию, в частности, на одном из изображений есть китайский иероглиф "Фу", символизирующий счастье.

В этом году в Китае массовых празднований не будет из-за роста числа заболевших COVID-19.

Китайский Новый год 2022 - что известно

Китайский Новый год начинается в дату второго новолуния после дня зимнего солнцестояния (21 декабря). В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 21 января 2023 года. Символом года станет Черный или Синий Водяной Тигр. По украинскому времени празднование начнется в 23:00 31 января.

В Китае Новый год отмечают минимум 15 дней. В остальные дни праздника принято приходить в гости к друзьям и соседям и обмениваться парными предметами.

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