В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 21 января 2023 года. Жители Поднебесной встречают новый жизненный цикл, покровителем которого будет Тигр. УНИАН подскажет, что пожелать своим знакомым на Китайский Новый год и поделится удачными вариантами праздничных открыток.
Ранее мы говорили о том, что в этот день состоится еще одно важное событие - новолуние в феврале 2022.
Китайский Новый год 2022 - открытки и стихотворения
Всем в Китайский Новый Год,
Жить желаю - без хлопот,
В море радости купаться,
Жизнью райской наслаждаться,
Не грустить, не унывать,
Дружно праздник отмечать!
И на нотке позитивной,
Жизни Вам, желаю - стильной,
Жизнерадостной, красивой,
Одним словом, лишь - счастливой!
В Новый Год желаю я:
"Будьте счастливы, друзья!".
Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.
***
Прошел славянский Новый год,
Теперь Китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот,
Здоровья крепкого побольше,
И отдыха как можно дольше,
Да чтоб всегда было на личном
У вас все только на "отлично"!
Поздравляем Вас с наступлением Нового года по китайскому календарю, пусть эта дата войдёт в Ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесёт с собой любовь, добро и удачу.
***
Зима проходит, и вот-вот
Придёт Китайский Новый год.
Пусть вам он принесёт с собой
Достаток в дом, души покой.
Любовь в сердца, в делах удачу,
Пусть все смеются и не плачут,
Пусть будет мирным небосвод,
И только радость целый год!
Поздравляю тебя с еще одним Новым годом - Китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!
***
Я хочу поздравить Вас
С Новым годом, но Китайским!
Пожелать хочу, друзья
Много радости и счастья!
Пусть Китайский новый год
Вам удачу принесет.
И здоровья, и любви.
И, конечно, красоты!
Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.
***
Хоть год уже в права вступил,
Настал февраль, но вот -
Вдруг снова праздник наступил,
Китайский Новый год!
Повсюду музыка и смех,
Бокалы вновь полны,
Спешим скорей поздравить всех
Мы с праздником зимы!
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть жизнь легко идет,
И пусть нам счастье принесет
Китайский Новый год!
Поздравляю вас с Китайским Новым годом! Желаю, чтобы вы встретили его также ярко, красочно и с размахом, как делают это китайцы. Пусть будущий год принесет вам столько же позитива, невероятных впечатлений, частых путешествий и много-много радости. Счастья, любви, искренних чувств и веселья!