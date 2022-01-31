Лучшие поздравления с Новым годом по восточному календарю - в материале УНИАН.

В 2022 году Новый год в Китае начнется 1 февраля, а закончится 21 января 2023 года. Жители Поднебесной встречают новый жизненный цикл, покровителем которого будет Тигр. УНИАН подскажет, что пожелать своим знакомым на Китайский Новый год и поделится удачными вариантами праздничных открыток.

Ранее мы говорили о том, что в этот день состоится еще одно важное событие - новолуние в феврале 2022.

Китайский Новый год 2022 - открытки и стихотворения

Всем в Китайский Новый Год,

Жить желаю - без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!

И на нотке позитивной,

Жизни Вам, желаю - стильной,

Жизнерадостной, красивой,

Одним словом, лишь - счастливой!

В Новый Год желаю я:

"Будьте счастливы, друзья!".

Пускай этот праздник Нового года, будет украшен миллиардами ярких огней китайских фонариков. И пускай в вашей жизни в этом году будет столько же счастливых случаев, сколько огоньков зажгут во время празднования. Пускай каждый ваш день будет наполнен удачей и благополучием, спокойствием и мудростью, благодаря которой вы всегда сможете принимать только верные решения, которые приведут вас к большому успеху. С праздником.

***

Прошел славянский Новый год,

Теперь Китайского черед.

Пускай же всем он принесет

Жизнь без печалей и забот,

Здоровья крепкого побольше,

И отдыха как можно дольше,

Да чтоб всегда было на личном

У вас все только на "отлично"!

Поздравляем Вас с наступлением Нового года по китайскому календарю, пусть эта дата войдёт в Ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесёт с собой любовь, добро и удачу.

***

Зима проходит, и вот-вот

Придёт Китайский Новый год.

Пусть вам он принесёт с собой

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

Поздравляю тебя с еще одним Новым годом - Китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю тебе, чтобы все новогодние пожелания исполнились в тройном размере!

***

Я хочу поздравить Вас

С Новым годом, но Китайским!

Пожелать хочу, друзья

Много радости и счастья!

Пусть Китайский новый год

Вам удачу принесет.

И здоровья, и любви.

И, конечно, красоты!

Вот на пороге Китайский Новый год. Я тебя хочу поздравить и от всей души пожелать столько счастья и везенья, сколько китайцев на планете. Пусть этот год имеет узкий круг забот и крупные масштабы успеха. Пусть в жизни появятся новые возможности и новые идеи процветания, хорошие мысли и новости жизни.

***

Хоть год уже в права вступил,

Настал февраль, но вот -

Вдруг снова праздник наступил,

Китайский Новый год!

Повсюду музыка и смех,

Бокалы вновь полны,

Спешим скорей поздравить всех

Мы с праздником зимы!

Пусть будет полной чашей дом,

Пусть жизнь легко идет,

И пусть нам счастье принесет

Китайский Новый год!

Поздравляю вас с Китайским Новым годом! Желаю, чтобы вы встретили его также ярко, красочно и с размахом, как делают это китайцы. Пусть будущий год принесет вам столько же позитива, невероятных впечатлений, частых путешествий и много-много радости. Счастья, любви, искренних чувств и веселья!

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