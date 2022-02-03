Над иском уже работают юристы.

Белорусский блогер и журналист Роман Протасевич заявил, что будет судиться с авиакомпанией Ryanair, на борту которой он находился 23 мая 2021 года.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале центра "Системная правозащита".

"Я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", - сказал Протасевич.

Блогер отметил, что пока не может сообщить подробности, потому что над иском работает команда юристов.

Читайте такжеКомик Слава Комиссаренко сбежал из РФ в Украину, спасаясь от белорусского КГБ (видео )"Но как только все будет готово, я обязательно расскажу об этом", - отметил он.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, находившихся на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

4 июня появилось "интервью" Романа Протасевича белорусскому каналу. На этом видео блогер заявил, что "признает вину" по статье об организации массовых беспорядков в Беларуси. Также Роман Протасевич сказал, что уважает самопровозглашенного президента Лукашенко. Кроме того, он заявил, что внутри белорусской оппозиции рассматривался силовой сценарий захвата власти. В конце "интервью" Роман Протасевич извинился, расплакался и заявил, что больше не хочет заниматься политикой, и хочет жить нормальной жизнью, с семьей и детьми.

После интервью отец журналиста Дмитрий Протасевич заявил, что белорусские силовики применили пытки к его сыну, а его первое "интервью" он назвал пропагандистским фильмом и издевательством.

За расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета в Минске взялась Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие