Женщины начали общаться и быстро сблизились, они рады, что им удалось найти друг друга.

В Британии женщина случайно нашла свою сводную сестру по отцу благодаря посту в Facebook. Оказалось, она годами жила в 15 минутах езды от своей родственницы.

Сейчас сестры начали общаться и очень рады, что нашли друг друга спустя 67 лет разлуки, сообщает MEN Media.

В Сидли, пригороде Солфорда, 67-летняя Джин Бэрроу случайно увидела в Facebook странный пост. Женщина увидела свое детское фото, на котором она позирует рядом с отцом. В описании к посту было указано, что жительница соседнего населенного пункта ищет своего папу. Бэрроу опешила.

Она решилась и позвонила 77-летеней Джоан Константин, которая была автором того поста. Бэрроу была в шоке, когда поняла, что Константин является ее сестрой.

Отец Бэрроу до жизни с ее матерью состоял в браке с другой женщиной, об этом она узнала еще в 19 лет. Он этого не скрывал и признался, что от первой жены у него также есть дочь, но мужчина ее никогда не видел. Бэрроу пыталась больше узнать о сестре, но ее папа мало рассказывал об этой истории и ему было больно вспоминать прошлое. Первая жена не позволяла ему видеться с ребенком.

"На протяжении многих лет я думала о ней, и это не всегда были хорошие мысли. Я спрашивала себя, почему она не пыталась нас найти", - призналась Бэрроу.

Старшая сестра женщины всю жизнь пыталась найти отца и даже не подозревала, что у нее может быть сводная родственница. Она считала себя единственным ребенком папы.

Читайте такжеВ Италии на дне озера обнаружили деревню (фото)Однажды Константин получила шанс поговорить с отцом, но забоялась. Тогда ей было 15 лет и она ехала в автобусе, за рулем которого сидел ее папа. К ней подошла женщина, вторая жена мужчины, и с улыбкой сказала:

"Этот водитель автобуса — твой отец, ты хочешь пойти и встретиться с ним?".

Но тогда Константин запаниковала и просто вышла из автобуса, она боялась, что ее мать будет ругаться.

Спустя много лет женщина наконец решилась найти отца, это случилось уже после смерти ее матери. И тогда она разместила в Facebook пост с единственным фото своего папы, которое у нее было.

Именно этот пост и увидела Бэрроу. Когда женщины связались, они узнали, что у них одинаковая девичья фамилия. Сопоставив все факты, они наконец поняли, что являются сводными сестрами.

Читайте такжеМедуза-убийца ужалила королеву красоты прямо в ягодицу: "Кожа начала таять" (фото)Они общались по телефону в течение 6 месяцев. После этого им наконец удалось встретиться. Женщины счастливы и признаются, что им очень повезло найти друг друга спустя настолько много лет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии и это не Кейт Миддлтон.

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