На закрытых встречах турецкий лидер предпринимает попытки убедить некоторых лидеров стран "Большой двадцатки" ослабить санкции против РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал некоторых лидеров стран G-20 удовлетворить требования РФ и попытаться возобновить зерновое соглашение.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, такие шаги турецкий лидер предпринимает на закрытых встречах во время саммита G-20 в Нью-Дели.

Как уточнили три турецких чиновника, знакомых с ходом переговоров, Эрдоган просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s и вновь подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей.

Видео дня

Ожидается, что после диалога с Эрдоганом члены "Большой двадцатки" будут призывать к "немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины". Предполагается, что они заявят, что сделка важна для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке, и призовут положить конец "военному разрушению" зерновой инфраструктуры.

По словам индийского чиновника, Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку.

Напомним, США и их союзники отвергают требования РФ ослабить санкции.

Издание отметило, что усилия Турции не повлияют на союзников Украины, однако принятие Эрдоганом требований Путина говорит о проблемах, с которыми он сталкнулся в своих балансирующих действиях после вторжения Кремля в Украину.

Зерновая сделка

Зерновая сделка, которая предусматривала безопасный вывоз украинского зерна с черноморских портов, была заключена в июле 2022 года и просуществовала ровно год. Затем РФ вышла из нее и начала бомбить зерновую инфраструктуру на юге Украины.

С момента выхода россиян с зерновой инициативы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток возобновить ее действие всеми возможными способами.

Вас также могут заинтересовать новости: