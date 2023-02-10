Ранения получили 77 711 человек.

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 19 388 человек.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в палаточном городке в Малатье, пишет Hurriyet. "По мере увеличения числа наших жертв растет и наша печаль. Число погибших достигло 19 388 человек, а число раненых достигло 77 711 человек", - сказал он.

Турекций президент пообещал, что разрушенные здания реконструируют и передадут владельцам в течение года. Кроме того, людям выплатят по 10 тысяч лир.

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"Мы пережили одно из величайших стихийных бедствий в нашей истории. В понедельник нашу страну потрясло землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. К сожалению, эти землетрясения в Кахраманмараше вызвали серьезные разрушения и человеческие жертвы в 10 провинциях. Вчера и накануне я посетил Кахраманмараш, Хатай, Адану, Антеп и Килис и имел возможность на месте определить масштабы стихийного бедствия. Я не могу найти слов, чтобы описать огонь, который горит в наших сердцах как нации", - сказал он.

Землетрясение в Турции

Как известно, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. В результате этого обрушилось большое количество зданий, под завалами оказались люди.

Во Всемирной организации здравоохранения сразу предупредили, что число погибших в итоге может возрасти в восемь раз.

Спасательные операции продолжаются пятый день, на помощь Турции прибыли спасатели со многих стран, в том числе и отряд из Украины.

В ГСЧС считают, что причинами масштабных разрушений в Турции могли стать неправильное планирование и проектирование городской застройки, а также сама сила землетрясения.

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