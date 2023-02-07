Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала.

Посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения.

Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Общее количество обращений граждан в зоне стихийного бедствия, связь с которыми сейчас отсутствует, увеличилось до 27. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала.

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"Они сейчас поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь. Общее количество обращений граждан в зоне стихийного бедствия, связь с которыми сейчас отсутствует, увеличилось до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их нахождения", - добавил Николенко.

Посольство Украины в Турции открыло "горячую линию" для получения помощи нужно: +90 539 550 98 98.

Землетрясение в Турции и Сирии: подробности

Ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки афтершоков.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

В Турции погибло по меньшей мере 3381 человек и более 20426 получили ранения. В соседней Сирии погибли 1509 человек.

Ранее в Министерство иностранных дел уже поступило 24 обращения об отсутствии связи с украинскими гражданами, которые проживают в районах Турции, где произошли землетрясения.