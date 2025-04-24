Зеленский прибыл в Южную Африку для переговоров по вопросам отношений и мирных усилий

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Южно-Африканскую Республику для проведения переговоров с президентом Сирилом Рамафосой о двустороннем сотрудничестве и усилиях по прекращению войны России против Украины.

Зеленский, таким образом, продолжает искать международную поддержку усилий Киева в условиях усиливающегося давления со стороны президента США Дональда Трампа, который заявил, что Вашингтон может выйти из процесса, если в ближайшее время не будет достигнут явный прогресс по мирному соглашению, пишет Reuters.

Комментируя свой визит, Зеленский заявил, что встретится с Рамафосой, а также с другими политическими и общественными представителями, ибо "крайне важно приблизить справедливый мир". При этом сообщается, что Южная Африка, поддерживающая хорошие отношения с РФ, сохраняет нейтралитет в полномасштабной войне, начавшейся в 2022 году.

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"Этот визит дает Южной Африке и Украине возможность обсудить двусторонние отношения. Также будут рассмотрены области сотрудничества с целью поддержки усилий по достижению устойчивого мира", — говорится в заявлении офиса Рамафосы.

Рамафоса, в свою очередь, совсем недавно провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, подтвердив "крепкие двусторонние отношения" и приверженность совместной работе над мирным урегулированием конфликта.

Визит Зеленского стал первым визитом украинского главы государства в Южную Африку. Ранее он и Рамафоса встречались несколько раз, в том числе в Киеве в 2023 году в рамках посреднической миссии африканских лидеров, которая, однако, не привела к ощутимым результатам, пишет СМИ.

Другие новости о процессе урегулирования войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп объявил о заключении соглашения с Путиным по войне в Украине. "По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским", - отметил он.

Украина и ЕС призывают США обсуждать гарантии безопасности. "Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", - сказано в статье Bloomberg.

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