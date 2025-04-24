Трамп заявил, что договориться с Зеленским оказалось "сложнее, чем он ожидал".

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения с Россией о прекращении войны в Украине, теперь дело за президентом Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что договориться с Зеленским оказалось "сложнее, чем он ожидал".

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским… Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Однако затем Трамп также сказал: "Но я думаю, что у нас есть соглашение с ними обоими".

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При этом Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за масштабные расходы на поддержку Украины.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", – сказал Трамп.

Президент США также отказался сообщить, встретится ли он с Зеленским, который будет присутствовать на похоронах Папы Римского, заявив журналистам: "Я не знаю, я не знаю, поедет он на похороны или нет".

Дональд Трамп - другие заявления

Отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры в Лондоне, Трамп сказал журналистам: "Я думаю, они прошли хорошо". Он также заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин не являются его фаворитами и он "просто хочет, чтобы война закончилась".

Трамп таже заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце, вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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