Последний раз президент Украины и понтифик виделись 14 июня этого года на полях саммита лидеров "Большой семерки" в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском. Это второй официальный визит украинского лидера с начала полномасштабной войны в Ватикан. Первый состоялся в мае 2023 года. В то же время президент Украины и понтифик виделись 14 июня этого года на полях саммита лидеров "Большой семерки" в Италии.

10 октября пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа Римский Франциск примет президента Украины Владимира Зеленского 11 октября.

Международные визиты Зеленского

9 октября Зеленский заявил, что в течение 24 часов встретится с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии, потому что от этих стран зависит военная составляющая усиления Украины в соответствии с Планом Украины.

В Лондоне Зеленский провел встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того Зеленский уже встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, на брифинге после встречи он заявил, что Украина не рассматривает возможность остановки боевых действий в обмен на западные гарантии.

Также Зеленский уже представил План победы председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони.

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