Это первый визит Зеленского в Нидерланды за время пребывания на посту президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Финляндию прибыл с визитом в Нидерланды. Он также должен выступить в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости".

Как сообщает издание Nieuwsuur, правительственный самолет Нидерландов с Зеленским на борту приземлился около 22: 10 3 мая. Планируется, что 4 мая президент Украины выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости", а также посетит Международный уголовный суд в Гааге, который расследует военные преступления российских оккупантов, совершенные в Украине.

Отмечается, что это первый визит Зеленского в Нидерланды не только за время полномасштабной войны РФ против Украины, но и за время пребывания на посту президента.

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Визиты Зеленского за границу: последние новости

В среду, 3 мая 2023 года, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Во время встречи с президентом Саули Ниинистьо стороны должны были обсудить, в частности, вопросы обороны Украины и поддержку нашего государства со стороны Финляндии.

Кроме того, в СМИ появлялась информация, что Зеленский также планирует посетить Германию. Этот визит якобы должен состояться 13 мая.

В то же время этот визит оказался под угрозой срыва. Источники, приближенные к украинскому правительству, рассказали СМИ, что в Киеве разочарованы утечкой информации относительно визита Зеленского в Германию.

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