Польские семьи нуждаются в достойном захоронении своих близких, подчеркнул польский премьер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал не допустить использование в политических играх драматических страниц в истории польского и украинского народов, в частности Волынской трагедии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы находим общий язык и способы совместных действий, особенно если речь идет о Волынской трагедии. И также все чувствительные вопросы в нашей истории требуют эмпатии со стороны Украины, и также со стороны Польши в отношении Украины", - сказал Туск.

По его мнению, это должны быть параллельные процессы.

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"Я не позволю, чтобы в Польше использовали эту драматическую историю с целью в политических играх. Мы будем очень последовательно работать для быстрого и системного [решения] этой проблемы. И спасибо за понимание. Это заняло несколько лет. Иногда это исчезает в политических дискуссиях, но есть эта очевидная проблема и потребность польских семей, которую надо решить, чтобы достойно похоронить своих близких, которые были жертвами Волынской трагедии", - подчеркнул Туск.

Польский премьер добавил, что этот принцип должен касаться всех сторон, то, что "мы понимаем в этом вопросе, что начинаем говорить нормальным языком и приняли решение".

Украина сняла мораторий на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Как сообщал УНИАН, эксгумационные работы на местах захоронений польских жертв Волынской трагедии начнутся весной. Эксгумационные работы не проводились уже много лет из-за спора между Киевом и Варшавой, который тянется с 2017 года. Тогда Украина наложила мораторий на проведение соответствующих работ из-за сноса памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи.

В конце концов в конце 2024 года министрам иностранных дел двух стран удалось найти общий язык по этой проблеме, и мораторий был отменен.

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