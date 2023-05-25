Слова польского генерала, бывшего заместителя министра обороны Вальдемара Скшипчака о том, что, мол, Польша должна быть готова к вероятному силовому противостоянию в Беларуси, активно обсуждаются в медиа. Однако, если обратиться к первоисточнику – прямой цитате польского генерала, то она звучит так: "Если украинское контрнаступление закончится успехом, то те беларуские формирования, которые составляют долю боевого потенциала украинского войска, скорее всего, не сложат оружие. И могут зайти в Беларусь. Надеюсь, что это повлечет за собой восстание в Беларуси. И этого Лукашенко боится".

Для представления о реальной ситуации в Беларуси, приведу несколько тезисов.

Тезис номер один - Лукашенко имеет твердую поддержку около 35% населения. Активная часть беларуской оппозиции имеет несколько меньшую, но примерно такую же поддержку, которая размывается между несколькими группами. И есть еще одна, довольно большая группа, которая разочарована и в тех, и в тех.

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В Беларуси каждые сутки количество арестов - не менее десяти случаев

Тезис номер два: если делать предположения даже не о вооруженном восстании, а наступлении массовых протестов, стоит помнить, что в Беларуси каждые сутки количество арестов - не менее десяти случаев. Каждый день! То есть, прямо в эту минуту кого-то, скорее всего, задерживают. Кроме того, потенциал мирных протестов крайне низок: часть людей живет за границей, часть - сидит.

Третье - вопрос результата таких протестов. В Беларуси существует налаженная система слежения. Речь и о слежке в интернете, когда за лайки и комментарии можно получить штраф, а безопасная коммуникация между гражданами невозможна, а также о внешней слежке.

Приведу такой пример: недавно в Украине МВД заявило, что усиливает систему контроля за происходящим в Киеве и пригородах, и для этого установили 500 камер. Мол, это дает возможность контролировать ситуацию в режиме онлайн. Однако еще год назад только в областном центре Гродно в Беларуси было установлено около 2 тысяч камер. В столице установлено около 5 тысяч. Все камеры по стране сведены в одну систему с автоматическим распознаванием лица. То есть людей легко отслеживать по таким камерам. И, при таких вводных, ответьте себе на вопрос (с точки зрения человека, живущего в Беларуси): "Стоит ли выходить на улицы? Ради чего и почему?".

Однако все это не означает, что в Беларуси нет сопротивления. Оно есть, оно никуда не исчезает. Часть людей совершают саботаж, передавая информацию о передвижении техники и тому подобное. Часть пробуют приезжать воевать на территорию Украины, ведь беларусы входят в ТОП-3 по количеству добровольцев в украинском войске.

Для беларусов это - дорога в один конец

Но стоит помнить, что для беларусов это - дорога в один конец. Ведь, если доброволец из Грузии или Польши может вернуться домой, беларус - не может. И для него это - сознательный выбор.

Что же касается поддержки беларуского сопротивления со стороны международного сообщества, надо принимать во внимание, что есть политическая часть новой беларуской оппозиции, которая надеется на политический трамплин через формирование соответствующей позиции западного мира. С другой стороны, та часть, которая готова бороться в том числе с оружием в руках, скорее возлагает надежды на структуры, состоящие из беларусов, которые могут реально влиять. То есть они могут рассчитывать на поддержку определенных соседних государств, но, если расставлять приоритеты, то самый первый расчет - на своих.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего