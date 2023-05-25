По его словам, РБ отслеживает их действия.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Польша готовится к восстанию в Беларуси.

Лукашенко заявил, что якобы несколько месяцев назад предупреждал, что "они готовятся". По его словам, Беларусь "поименно знает всех". "К восстанию, к революции - я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся", - сказал он в комментарии российскому пропагандисту.

"А то, что они готовятся к какому-то может очередному мятежу, мы это знаем давно. Мы отслеживаем, что там создаются целые полки или батальоны. Мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят", - добавил Лукашенко.

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Отношения Польши и Беларуси: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в Беларуси произойдет восстание и они должны быть готовы поддержать его.

Напомним, что в феврале Лукашенко заявлял, что жители Литвы и Польши "хотят" иметь в своих странах такую же диктатуру, как в Беларуси.

Осенью он обвинял польские власти в ядерной эскалации. При этом весной российский посол объявил, что в Беларуси разместят ядерное оружие у границы с Польшей. Сами "власти" РБ сказали, что могут разместить его "где угодно".

Недавно Лукашенко заявил, что поляки и украинцы не собираются нападать на Беларусь.

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