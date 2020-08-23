Сбитие самолета МАУ: Иран подтвердил готовность к переговорам о компенсации

Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ.

Иран полностью готов к переговорам о компенсации за сбитый возле Тегерана самолет МАУ.

Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане, пишет IRNA.

«Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране», — сказал он.

Зангане добавил, что Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ и полностью готов к переговорам о компенсации.

Сбитие самолета МАУ в Иране: хронология трагедии

8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию ​​на исследование. 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.

30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций после сбития самолета. 31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.

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Автор: УНИАН