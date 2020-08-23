Сбитие самолета МАУ: Иран подтвердил готовность к переговорам о компенсации
05:13, 23 августа 2020Мир
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Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ.
Иран обсудит компенсации за сбитый самолет МАУ / фото REUTERS
Иран полностью готов к переговорам о компенсации за сбитый возле Тегерана самолет МАУ.
Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане, пишет IRNA.
«Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране», — сказал он.
Зангане добавил, что Иран взял на себя ответственность за катастрофу МАУ и полностью готов к переговорам о компенсации.
Сбитие самолета МАУ в Иране: хронология трагедии
- 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование. 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.
- Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в его полет.
- 30 июля в Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций после сбития самолета. 31 июля Кулеба сообщил три главных результата переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.
- В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.
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