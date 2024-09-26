По словам китайского дипломата, его страна всегда придерживалась справедливой позиции относительно войны в Украине.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна не откажется от собственных усилий по достижению мира в Украине. Об этом он сказал на встрече с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, его слова приводит "Укринформ".

Во время встречи стороны обменялись мнениями о войне в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Ван И подчеркнул, что Китай остается приверженным содействию деэскалации ситуации и не откажется от своих усилий по достижению мира", - отметили в МИД КНР.

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Китайский дипломат подчеркнул, что его страна всегда придерживалась объективной и справедливой позиции по вопросу "украинского кризиса", а обвинения в сторону Пекина в поддержке российского вторжения в Украину не имеют причин.

"Если кто-то все еще обвиняет Китай, то он пытается переложить ответственность на нашу страну, и у него, к тому же есть скрытые мотивы", - подчеркнул Ван И.

В то же время во время встречи Боррель заявил министру иностранных дел Китая, что поддержка, которую КНР оказывает РФ, подпитывает российскую войну против Украины и не способствует достижению справедливого мира. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних действий.

"Высокий представитель ЕС поднял тему российской захватнической войны против Украины и подтвердил убеждение, что материальная и дипломатическая поддержка РФ со стороны Китая подпитывает российскую войну, что вызывает прямые угрозы для европейской безопасности", - цитирует слова Борреля ведомство.

В частности, глава европейской дипломатии выразил глубокую обеспокоенность из-за роста экспорта большого количества товаров и предметов двойного назначения, которые значительно помогают РФ наращивать военно-промышленную базу.

По словам Борреля, любые предложения по справедливому миру в Украине должны иметь за основу Устав ООН, а совместное заявление Китая и Бразилии от мая 2024 года не направлено в этом направлении.

Заявление Китая и Бразилии по миру в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Бразилия и Китай предложили провести международную мирную конференцию для того, чтобы обсудить предложения по деэскалации войны в Украине, в частности они настояли на "равном участии" обеих сторон.

"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон, а также справедливое обсуждение всех мирных планов", - отметили в совместном заявлении двух стран.

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