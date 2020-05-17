Завтра Эстония выходит из режима чрезвычайного положения

Благодаря разумному и ответственному поведению граждан, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение.

Правительство Эстонии на электронном заседании одобрило решение, которым с понедельника в стране завершается чрезвычайное положение.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение - так называемое правило "2+2". По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство решило завершить чрезвычайное положение, руководствуясь тем, что распространение коронавирус в Эстонии начало замедляться.

Необходимость продолжать чрезвычайное положение отпала и потому, что путем изменения соответствующих законов как правительства, так и правительственным учреждениям были обеспечены достаточно эффективные возможности при необходимости снова оперативно ввести меры для предотвращения.

"Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей, в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Вместе с тем мы должны сохранять бдительность, чтобы и в дальнейшем не потерять контроль над распространением вируса. Это означает, что чрезвычайное положение закончится, но некоторые ограничения продолжат действовать. Это необходимо, чтобы не допустить новой волны заболеваемости", - подчеркнул премьер-министр.