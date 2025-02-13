Верховная представительница ЕС убеждена, что любое соглашение без участия Украины и Европы потерпит неудачу.

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину, если она продолжит борьбу против российской агрессии в случае полного отказа США оказывать помощь Украине. Об этом вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кас Каллас сказала в кулуарах штаб-квартиры НАТО в рамках заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Любая сделка без нас потерпит неудачу, потому что вам нужны Европа и Украина, чтобы также воплотить соглашение. Поэтому, без нас за столом переговоров, вы можете договориться о чем угодно, но оно просто потерпит неудачу, потому что не будет реализации. Любое быстрое решение - это грязное дело, которое мы видели раньше, например, когда речь идет о Минске. И это просто не сработает. Это не остановит убийства. Это не остановит войну. И это просто продолжится", - подчеркнула Каллас.

При этом, верховный представитель ЕС сравнила текущую ситуацию с тем, что произошло перед Второй мировой войной в 1938 году.

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"Мы оказались в ситуации, когда Чехия решила бороться, и только единственное, что ожидается от нас - поддержать их оружием и всем необходимым для того, чтобы не было Второй мировой войны. И сейчас мы также должны помочь Украине обороняться от агрессии, чтобы не было более широкого конфликта", - подчеркнула Каллас.

В то же время, у нее спросили, прислушиваются ли Соединенные Штаты к этому.

Каллас, говоря о военной поддержке для Украины, рассказала о своей сегодняшней встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По ее словам, сейчас Украина самостоятельно финансирует свою армию на уровне 55%. Еще 25% поступает из Европы, и 20% - из США. Она заверила:

"Такова ситуация. Если Украина решит сопротивляться, Европа поддержит принципы. Европа поддержит Украину. Поэтому, если США решат уйти, [поддержка] будет на 20% меньше. Но Украина будет защищать принципы суверенитета, территориальной целостности и также принципы, которые отстаивает Европа. И мы в этом вместе".

Разговор Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, 12 февраля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, по итогам которого заявили о готовности к встрече и немедленной подготовке к переговорам по прекращению войны.

Также министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Европа должна взять на себя поддержку Украины, и что перспектива членства Украины в НАТО не должна быть результатом переговорного процесса. Также он назвал нереалистичным возвращение Украиной границ, которые были до 2014 года.

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