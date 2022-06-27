Йенс Столтенберг заверил, что НАТО защитит страны-члены от нападения России.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что российские оккупанты не захватят Таллин. Он пообещал увеличить обороноспособность стран Балтии.

Об этом сообщает Financial Times.

"Мы никогда не раскрываем детали оперативных планов. Но могу вас заверить, что мы десятилетиями умели защищать граничащие с Россией страны, корректируя наше присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше и будем делать это снова", - заявил Столтенберг.

При этом он пообещал, что Россия не сможет захватить Таллинн, "так же, как они не смогли захватить город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин в течение холодной войны".

Кроме того, он указал, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас относительно российской угрозы "отражают ее беспокойство".

"Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, где они фактически научились трудным путем, что значит быть оккупированным и находиться под вторжением. Я признаю, что (Каллас – УНИАН) хочет больше присутствия НАТО, и я могу ей пообещать". . . больше присутствия", – объяснил генсек.

По его слова, главная ответственность НАТО — предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника.

"Поэтому на саммите мы будем принимать огромные и важные решения для дальнейшего повышения нашей коллективной обороны". . . защищать каждый дюйм территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет", - подчеркнул Столтенберг.

Блокада Калининградской области - что известно

Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

После чего губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

27 июня стало известно, что на латвийской авиабазе в Лиелварде развернули поставленную Испанией батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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