Урсула фон дер Ляйен уверяет, что Украина будет иметь финансовую поддержку на следующий год от Евросоюза.

В Европейской комиссии считают, что сближение России с Ираном, Северной Кореей и совместная подпитка войны против Украины благодаря помощи Китая должна стать весомым аргументом во время разговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом относительно Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств стран-членов ЕС сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, у нее спросили, готова ли Европа закрыть недостаток в предоставлении помощи Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит сократить помощь.

Президент Еврокомиссии сначала отметила, что финансовая поддержка для Украины очень тщательно формируется. В частности, речь идет о создании инструмента Ukraine Facility объемом на 50 млрд евро и о дополнительном кредите от стран "Большой семерки" на сумму 50 млрд долларов на период до 2026 года.

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"Но, по моему мнению, более важно, что мы с нашими американскими друзьями обсуждаем также факт, что Россия является угрозой не только Европе, но и глобальной безопасности в целом. Потому что Россия не только автократическое государство. Она угрожает демократиям. Но и она все больше сближается с Ираном и Северной Кореей и вместе с Китаем разжигает эту войну. И я думаю, что это аргумент, когда мы должны быть очень четкими с нашими американским друзьями", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В этой связи, как отметила президент ЕК, технологии из Китая и Ирана применяются Россией на поле боя в войне против Украины.

По ее убеждению, это показывает, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы связаны, потому что ЕС и США имеют интересы в этих регионах.

Чего ожидают от Трампа

По данным издания Bloomberg, которое ссылается на информированных собеседников, Трамп понимает, что не может заставить Украину к уступкам России, не получив взамен определенных уступок со стороны Москвы. Во время избирательной кампании Трамп обещал быстро прекратить боевые действия в Украине, но неоднозначно высказывался относительно поддержки Киева.

Поэтому сейчас европейские лидеры активно обсуждают, как им действовать в случае, если новая администрация США откажется от поддержки Украины.

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