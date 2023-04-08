Все сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

Французский коммерческий суд официально признал поддерживаемую Кремлем медиакомпанию RT France банкротом. Ее счета заблокировали в начале года.

"Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France – СМИ, которое не понравилось [президенту Франции] Эммануэлю Макрону с момента его запуска и которое было под санкциями ЕС год, как мера пресечения из-за конфликта в Украине – нашу видимость в Европе стирали, затем заморозили все наши средства и активы, чтобы убедиться, что мы больше не производим контент", – объявила в Twitter руководитель телеканала Ксения Федорова.

По словам Федоровой, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

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Запрет RT France

В марте прошлого года, после полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС запретил российским правительственным СМИ, таким как Sputnik и RT (Russia Today) вещание в Европе.

Однако санкции не помешали изданиям выпускать контент. В частности, российский канал продолжал создавать, публиковать и транслировать материалы, ориентированные на франкоязычную аудиторию в африканских странах, таких как Мали и Буркина-Фасо.

В январе 2023 года, после декабрьского решения ЕС о заморозке активов пропагандистов, правительство Франции заблокировало банковские счета RT France, впоследствии было объявлено о банкротстве компании. Тогда в МИД государства-агрессора начали угрожать "ответными мерами".

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