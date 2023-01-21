Ограничение наложили в рамках девятого пакета санкций.

Франция заблокировала банковские счета пропагандистского российского канала RT France в рамках девятого пакета санкций против РФ. В МИД государства-агрессора начали угрожать "ответными мерами" на этот шаг.

Как сообщили росСМИ, о закрытии доступа к счетам рассказала шеф-редактор телеканала Ксения Федорова. По ее словам, блокировка ставит под вопрос дальнейшую работу RT France. Руководитель заявила: "RT France, вероятно, не сможет выплачивать зарплаты". А сотрудники телеканала уже начали опасаться, что не смогут найти новую работу из-за пропагандистского статуса RT France.

В России ответили угрозами на решение Франции. По словам дипломатов РФ, на территории государства-агрессора примут меры против французских СМИ, которые они "запомнят".

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"Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам по французским СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — заявили в МИД РФ.

Санкции против России: последняя информация

Ограничения, которые западные страны ввели против РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, продолжают "бить" по экономике государства агрессора.

Девять российских авиакомпаний прекратили полеты в 2022 году. Четырем из них приостановили действие сертификата эксплуатанта, а одной — аннулировали.

Производство судов тоже уменьшилось на 20% в связи с отсутствием поставок оборудования и западных специалистов для его монтажа.

По данным Reuters, 10 пакет санкций Евросоюза против РФ будет введен до 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения. Отдельные страны ЕС настаивают на ограничениях в сфере поставок ядерного топлива и торговли алмазами.

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