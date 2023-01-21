Российский пропагандистский телеканал RT France объявил о своем закрытии из-за блокировки счетов в рамках западных санкций против РФ. Соответствующее заявление распространила пресс-служба канала.
"После пяти лет настойчивости правящая власть достигла своей цели: закрытие RT France", – говорится в сообщении.
Пропагандисты жалуются, что французское казначейство заморозило счета компании в рамках 9-го пакета европейских санкций против России. Примечательно, что сам канал в санкционных списках не фигурировал, под ограничения попал главный акционер и материнская компания – RT.
Западные санкции против РФ – последние новости
К настоящему моменту Европейский союз ввел против РФ уже девять так называемых "пакетов" санкций, включающих ограничения как против физических, так и против юридических лиц, а также ограничения на поставки в Россию и закупки у нее определенных товаров и услуг.
В настоящее время структуры ЕС ведут подготовительную работу над очередным, уже десятым пакетом санкций против России.
Из-за санкций в России уже наступил кризис в сфере гражданской авиации. Также известно о резком сокращении объемов судостроения.