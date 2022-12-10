Правоохранители назвали злоумышленника "психически неуравновешенным".

Немецкая полиция взяла штурмом аптеку в Дрездене, где 40-летний мужчина удерживал заложников. Злоумышленник получил серьезные травмы. В результате чего умер.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер сообщил в Twitter, что погибли два человека. Позже пресс-секретарь министра подтвердила BILD, что подозреваемый по имени Дэвид умер, а второй жертвой стала его 62-летняя мать, которую он убил.

Отмечается, что задержанный получил ранения во время перестрелки, когда спецназ пошел на штурм. Эти ранения стали смертельными для злоумышленника. При этом заложники не пострадали.

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Правоохранители описали погибшего злоумышленника как "психически неуравновешенного".

Захват заложников в Дрездене - что известно

В Дрездене 10 декабря вооруженный мужчина ворвался в торговый центр Altmarktgalerie и захватил заложников. Он забаррикадировался внутри здания. К месту происшествия стянули боцов спецназа.

По данным журналистов, перед захватом заложников этот же мужчина устроил погром на радиостанции Дрездена. Он открыл огонь по сотрудникам. Люди успели уйти в безопасное место

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