Женщину подозревают в "попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации".

В российской ФСБ сообщили о задержании в оккупированном Крыму гражданки Украины.

Читайте такжеВ Конгресс внесли законопроект о новых санкциях против РФ за убийство Немцова и отравление НавальногоОб этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оккупационное "провластное" издание "Крыминформ".

"Гражданка Украины задержана сотрудниками "Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым" при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - сообщили в управлении ФСБ.

В ведомстве утверждают, у женщины не было "действительных документов, удостоверяющих личность".

Уточняется, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска в Армянске.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о "пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В то же время подтверждения данной информации из других источников нет.

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Автор: Антонина Доломанжи