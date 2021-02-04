В российской ФСБ сообщили о задержании в оккупированном Крыму гражданки Украины.
Читайте такжеВ Конгресс внесли законопроект о новых санкциях против РФ за убийство Немцова и отравление НавальногоОб этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на оккупационное "провластное" издание "Крыминформ".
"Гражданка Украины задержана сотрудниками "Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым" при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", - сообщили в управлении ФСБ.
В ведомстве утверждают, у женщины не было "действительных документов, удостоверяющих личность".
Уточняется, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска в Армянске.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о "пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В то же время подтверждения данной информации из других источников нет.
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