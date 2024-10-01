Враг пытается уничтожить наши самолеты, которые могут пускать ракеты Storm Shadow/SCALP.

Враг пытается уничтожить в Староконстантинове самолеты ВСУ, которые могут пускать ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал в эфире телеканала "Киев24", объясняя постоянные атаки россиян по Староконстантинову в Хмельницкой области.

"Мы же ожидали, что получим разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. А в Староконстантинове традиционно стоят Су-24, именно из которых выполняются запуски этих ракет. Я так думаю, что россияне очень боятся этих ракет, очень боятся получения нами такого разрешения. И поэтому они в очередной раз работают по Староконстантинову. Это очень с одной стороны старая, а с другой стороны модернизированная авиабаза", - отметил Криволап.

По его словам, на этой авиабазе постоянно идут строительные работы. И именно там есть различные защитные сооружения, в том числе и бетонные. Эксперт подчеркнул:

Видео дня

"То есть это достаточно защищенная база, достаточно серьезная, одна из самых мощных в Украине. Естественно, что россияне своими "кинжальчиками" пытаются ее поразить. Они по ней бьют-бьют, но наши ребята выполняют те мероприятия, которые позволяют этой базе быть в боевом состоянии".

Криволап говорит, что поразить базу - непростая задача для оккупантов, даже при том что в Староконстантинове не стоит Patriot и по этим причинам россияне бьют именно баллистикой.

"Они уже и комбинировали атаки - пытались и "шахедами" заходить, и Х-101 - ракетами крылатыми добивать, потом "Кинжалами". Они куда-то попадают, какие-то разрушения есть. Но невозможно авиационную базу серьезную, большую, уничтожить ни дронами, ни простым количеством ракет. Это достаточно серьезная, мощная, большая по территории база. Просто так ее поразить невозможно 1-5 ракетами. Видимо у них есть какая-то информация, где что находится, по чему бить. Разведка работает с их стороны. Но и с нашей стороны видимо наша контрразведка работает", - прокомментировал он.

По наблюдениям Криволапа, россияне сейчас снова изменили тактику ударов по авиабазе.

"Раньше россияне использовали другие пусковые рубежи. Но сейчас они перешли к новой тактике. Они запускают с Саваслейки. Потому, что это основной аэродром, база МИГ-31К. После нашего крайнего захода туда "в гости" у них количество этих самолетов значительно уменьшилось - судя по тому, что больше чем три "Кинжала" не запускают уже, то у них осталось три МИГ-31К", - считает он.

По его словам, взлетают сейчас не более трех самолетов. Аналитик объяснил:

"Один самолет может брать только одну ракету "Кинжал". И если отслеживать момент взлета и момент пуска, то это 3-4 минуты. Они взлетают и тут же пытаются ударить".

При этом Криволап подчеркнул, что ракета летит 8-10 мин, не более, и за это время нашим дежурным на базе надо успеть предпринять ряд мер защиты.

"Я думаю, что это по всем базам такое проходит. В Старокстянтинове надо или поднять самолеты, или их спрятать в укрытие, или перекатить", - пояснил он.

Удары "Кинжалами" по Украине

Как сообщал УНИАН, в частности 26 сентября, фиксировали взлеты МиГ-31К. Российские войска дважды запускали по Украине ракеты "Кинжал". В местных Telegram-каналах сообщали о взрывах в Киеве, Херсоне и Хмельницкой области.

На следующий день россияне подняли в небо два истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Был зафиксирован пуск двух ракет в сторону города Староконстантинов в Хмельницкой области. Перед тем были многочисленные сообщения об атаках "шахедов" и пусках ракет на Староконстантинов.

Вас также могут заинтересовать новости: