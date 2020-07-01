Южная Корея хочет, чтобы Трамп с Ким Чен Ыном возобновили переговоры

По словам южнокорейского чиновника, офис президента республики связался с Вашингтоном по поводу возможной встречи

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин хочет, чтобы президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в ближайшее время, чтобы возобновить ядерные переговоры.

Об этом заявил представитель Сеула, передает New York Post.

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Предложение южнокорейского президента прозвучало во время видеоконференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник, 30 июня.

«Я полагаю, что Северной Корее и Соединенным Штатам необходимо еще раз попытаться провести диалог до президентских выборов в США. Проблемы ядерных программ и санкций в конечном итоге должны быть решены путем переговоров между Северной Кореей и США», - сказал президент Южной Кореи.

По словам южнокорейского чиновника, офис президента республики связался с Вашингтоном по поводу возможной встречи, и официальные лица предпринимают усилия для возобновления переговоров.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские «горячие линии» с Южной Кореей.

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